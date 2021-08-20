Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Yerli savaş gemisi TF-2000’de son dakika gelişmesi

Uçak motoru konusundaki çalışmaların da devam ettiğini belirten Demir, "En azında prototip ve sonrasında belli sayıda uçağın motorlarını hazır alıyor olmak bizim sürecimizi rahatlattı. Gaz türbinli motor geliştirme projeleri bir tane değil. Küçük seviyeden başlayarak motorların geliştirilmesine devam ediliyor. Bu yolculuğa çıktık. Yolculukta ara adımda öğrendiklerimiz bize önemli bilgiler sağlıyor. Bundan sonrası çalışmak ve ürünü çıkarmak olacak. Aralarda diğer motorları göreceksiniz bunlar da geleceğin habercisi olarak Milli Muharip Uçağında nereye gittiğimizi gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE ALGISI OLUŞMAYA BAŞLADIĞINI GÖRDÜK"

İsmail Demir, Türkiye'nin hem savunma stratejileri açısından hem de ürün geliştirme açısından örnek alındığını ve alandaki performansı açısından algı oluşturduğunu gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu algı, bizim için çok önemli çünkü özellikle ihracat pazarında etkin olabilmeniz belirli bir algının da neticesi. 'Güçlü Türkiye' algısını oluşturursanız, 'Türkiye'nin savunma sanayisi güçlüdür, buraya daha dikkatli bakalım' fikrini oluşturmuş olursunuz. Bunun oldukça ileri seviyede oluşmaya başladığını gördük. Savunmaya sanayi alanında bir ürüne ihtiyaç olduğunda 'Türkiye'ye daha dikkatli bakmak lazım' görüşünün oluştuğunu gördük."