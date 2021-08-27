Son dakika: Vergi ve cezaları kapsayan yapılandırma 1 ay uzatıldı

Alınan son dakika kararına göre "Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme 31 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı"

İşte ayrıntılar:

SON DAKİKA 31 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN 1 AY DAHA UZATILDI

Vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları sürüyor. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesindeki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos'a kadar başvurması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım'a kadar ödemesi gerekiyordu. Alınan yeni kararla bu süre 1 ay daha uzatılmış oldu.