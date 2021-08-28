SSK'lı olarak emekli aylığı alıyorum, aynı sigorta kolundan ya da Bağ-Kur'lu oğlumdan kalan aylığı alabilir miyim?

Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; diğer çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir veya aylık bağlanmamış olması şartı aranmıyor.

