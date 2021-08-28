Son dakika haberi! Restoran ve kafelerden flaş kampanya: Milli Eğitim formülü önerisi...

MİLLİ EĞİTİM FORMÜLÜ UYGULANSIN

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, iki doz aşının yapılması konusunda daha net adımların atılması gerektiğini söyledi. Demirer, "Bize göre iki doz aşısı olmayan ya da haftada iki kez PCR testi yaptırmayanlar otel, AVM, restoran, kafe, konser, tiyatro gibi hiçbir sosyal alana girmemeli. Bizim aşı karşıtlarının haklarına saygımız sonsuz. Onların kararıdır. Ancak onların aşı olmama hakkı varsa aşı olmuşların da ekonomik ve sosyal yönden kısıtlanmama hakkı var" dedi. Hali hazırda Türkiye'de 18 yaş üstünde birinci doz aşılanma oranının yüzde 76.5'e çıktığını, ikinci doz aşı olanlarda da bu oranın yüzde 58 olduğunu belirten Demirer, "Bu kişiler bilime ve devlete güvenmiş, aşısını olmuş insanlar. Bu kişilerin hakları ne olacak? Onların da haklarının korunması gerekmiyor mu?" diye konuştu. Devletin sürekli çağrı yaptığına dikkat çeken Demirer, "Son dönemde Milli Eğitim'de bir formül devreye alındı. Aşı yaptırmayanlara haftada iki kez PCR testi zorunlu hale getirildi. Aynı uygulama sosyal alanlarda da devreye alınmalı" ifadelerini kullandı. Aşının kırmızı çizgi olması gerektiğinin altını çizen Demirer, şöyle devam etti: "Bu virüsle mücadele etmenin ve sürü bağışıklığını sağlamanın şu an için tek yolu bu. Ayrıca istatistiklere göre çift doz aşı olanlarda ölüm oranı sıfır. Bu istatistiği dikkate almak zorundayız."

ÇALIŞANLARIMIZIN YÜZDE 95'I AŞILANDI

Kaşıbeyaz lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, "Sağlık Bakanlığımız tarafından başlatılan kitlesel aşı kampanyasını destekliyor, çalışanlarımızın aşılanması için sürekli telkinlerde bulunuyoruz. Bu sayede 700'ü aşkın çalışanımız arasında aşılanma oranını yüzde 95'lere çıkardık" dedi. Pandemide en çok hizmet sektörünün etkilendiğine dikkat çeken Murat Kaşıbeyaz, "Restoranların tekrar kapanmak için gücü kalmadı. Restoran girişlerinde çift doz aşı şartı olmalı. Dünyadaki tüm sağlık örgütlerinin gösterdiği gibi tek çıkış yolumuz aşı ve toplu tüm alanlarda uygulamanın yaygınlaştırılması gerekiyor" diye konuştu. Sektörün her şeye rağmen ülke ekonomisine destek olmak için çalıştığını anlatan Murat Kaşıbeyaz, "Bahçeşehir Gölet projemizden sonra Büyükçekmece projemizi açmaya hazırlanıyoruz. Bu zorlu süreçten çıkışımız ancak yatırımla olur. Bizler elimizi bu kadar taşın altına koymuşken misafirlerimizden de ekstra özen bekliyoruz" ifadelerini kullandı.