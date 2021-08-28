Türkiye’den ’altın’ atak: Bakan Fatih Dönmez illeri sıraladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir milletvekilinin soru önergesine verdiği yanıtta Türkiye'nin mevcut altın potansiyeline dikkat çekti. Türkiye'de mevcut durumda 84 adet altın içeren kompleks maden işletme ruhsatı bulunduğunu söyleyen Dönmez, "Bu sahalardaki rezerv miktarları ruhsat sahipleri tarafından kompleks metal rezervi olarak bildirilmektedir. Bu nedenle bin 175 ton olan Türkiye'deki metal altın rezervine kompleks metal rezervler dahil edildiğinde toplam altın rezervlerimiz bin 890 ton olmaktadır" dedi.