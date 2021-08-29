Maaşa göre kredi





KARTTA 4 KAT SINIRI VAR

Kredi kartı kullanıcıları için bankalar limit belirliyor. İlk defa kredi kartı sahibi olacakların birinci yıl limiti aylık belgeli gelirlerinin en fazla 2 katı oranında oluyor. Takip eden yıllarda ve daha önce kredi kartı sahibi olan kişiler aylık net belgeli gelirlerinin en fazla 4 katı limite sahip olabiliyor.