Son dakika haberi | Erken emeklilik için büyük fırsat: 10 maddede erken emeklilik detayları...

2- GREV VE LOKAVTTA GEÇEN SÜRELERİ DE KAPSIYOR MU?

Grev ve lokavtta geçen süreler de borçlanılabilir. Seçim yasaları kapsamında görevinden istifa edenler, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanabilir. Herhangi bir suçtan tutuklanan, gözaltına alınıp da beraat edenler bu sürelere yönelik prim ödemesi yapabilir. Sıkıyönetim Kanunu'ndaki gözaltı süreleri de bu kapsamda.