Son dakika haberi | Çekilişle kira devri! Kira fiyatları yüzde 40 arttı...

DOLANDIRICILAR GÜNLÜK 50 BİN TL VURGUN YAPIYOR

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, yüksek talebin kaparo dolandırıcılığını da beraberinde getirdiğini belirtti. Akdoğan, "Ev bulmakta yaşanan sıkıntı bazı fırsatçıların da sahneye çıkmasına neden oldu. İnternetten buldukları fotoğrafları alıp yayımlayan dolandırıcılar arayanlara da 'Şu an içinde kiracı var, ev sahibi yurtdışında yaşıyor' gibi yalanlarla evi göstermiyorlar. Ardından da 'Bu eve çok talep var, eğer istiyorsanız kaparo gönderin size opsiyonlayalım' diyerek kaparo alıyorlar" dedi. Ortalama bir dairenin kaparosunun 2 bin ila 5 bin TL arasında değiştiğini anlatan Akdoğan, "Bu bazı lüks konutlarda 15 bin TL'yi dahi buluyor. Günde 10 kişiye bu şekilde ev verseler 40-50 bin TL vurgun yaparlar" diye konuştu. Piyasa dolandırıcılarına karşı uyarılarda bulunan Akdoğan, vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıraladı: "Sadece internet üzerinden kiralama yapmayın, mutlaka evi görün. Karşınızdaki kişi ev sahibi olduğunu iddia ediyorsa tapuyu görmek istediğinizi belirtin. Arada emlakçı varsa yetki belgesine bakın. Ardından daire sahibi emlakçıyı yetkilendirmiş mi bunu isteyin. 'Hemen kaparo yatır' diyen birine evi görmeden kaparo yatırmayın."