Altın, döviz ve hisse senetleri için kritik olacak! ’Değişim başladı’

ENFLASYON GEÇİCİ SÖYLEMİNİ YENİLEDİ

Powell'ın açıklamalarından bir diğer dikkat çeken önemli unsur ise enflasyon mesajı oldu. Powell, "Bu seviyelerdeki enflasyon elbette endişe kaynağı. Ancak bu endişe, geçici olduğu kanıtlanan bir dizi faktör tarafından yumuşatılıyor. Gelen verileri dikkatle izliyoruz" şeklinde konuştu.

Gelen verilerin bazı arz-talep dengesizliklerinin iyileştiğine ve enflasyonda devam eden ılımlı havaya dair daha fazla kanıt sağlaması gerektiğinin altını çizen Jerome Powell ayrıca güçlü istihdamın devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Powell, Delta varyantının etkilerini de takip edeceklerini belirterek, "Şimdilik politikanın iyi konumlandırıldığına inanıyorum, her zaman olduğu gibi hedeflerimize ulaşmak için politikayı uygun şekilde ayarlamaya hazırız" diye konuştu.

Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "kayda değer" ilerlemeler görene kadar varlık alımlarına mevcut hızda devam edileceğini söylediklerini hatırlatan Powell, şunları kaydetti: