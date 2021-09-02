Altın, döviz ve hisse senetleri için kritik olacak! ’Değişim başladı’

Piyasaların merakla beklediği sempozyum gerçekleşti. Doların patronu, dünya merkez bankalarının öncüsü Fed'in Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole kasabasında düzenlenen Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Kovid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı konuşmasını gerçekleştirirken piyasalar için kritik mesajlar verdi.
"POLİTİKA DESTEĞİ GÜÇLÜ ANCAK DÜZENSİZ TOPARLANMA GETİRDİ"
Başkan Powell toparlanma yolunun zorlu olduğuna işaret ederek, politika desteğinin güçlü ancak düzensiz bir toparlanmayı ateşlediğini aktardı.
Doların patronu Powell, İş gücü piyasası koşullarının iyileştiğini ancak 'Türbülanslı' olduğunu belirterek, salgın sadece sağlığı ve yaşamı değil, ekonomik faaliyeti de tehdit etmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
"GÜÇLÜKLER VE SÜRPRİZLER KAÇINILMAZ"
Powell, toparlanmanın hızının beklentileri aştığına dikkati çekerek, ekonomide devam eden çalkantı göz önüne alındığında, bazı güçlükler ve sürprizlerin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.
"İŞSİZLİK RAKAMI YİNE DE ÇOK YÜKSEK"
İş gücü piyasasında son aylarda önemli ölçüde iyileşme olduğunu belirten Powell, işsizlik oranının yüzde 5,4'e gerilediğini ancak yine de çok yüksek olduğunu ve uzun vadeli işsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.
ENFLASYON GEÇİCİ SÖYLEMİNİ YENİLEDİ
Powell'ın açıklamalarından bir diğer dikkat çeken önemli unsur ise enflasyon mesajı oldu. Powell, "Bu seviyelerdeki enflasyon elbette endişe kaynağı. Ancak bu endişe, geçici olduğu kanıtlanan bir dizi faktör tarafından yumuşatılıyor. Gelen verileri dikkatle izliyoruz" şeklinde konuştu.
Gelen verilerin bazı arz-talep dengesizliklerinin iyileştiğine ve enflasyonda devam eden ılımlı havaya dair daha fazla kanıt sağlaması gerektiğinin altını çizen Jerome Powell ayrıca güçlü istihdamın devam etmesini beklediklerini ifade etti.
Powell, Delta varyantının etkilerini de takip edeceklerini belirterek, "Şimdilik politikanın iyi konumlandırıldığına inanıyorum, her zaman olduğu gibi hedeflerimize ulaşmak için politikayı uygun şekilde ayarlamaya hazırız" diye konuştu.
Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "kayda değer" ilerlemeler görene kadar varlık alımlarına mevcut hızda devam edileceğini söylediklerini hatırlatan Powell, şunları kaydetti:
"BU YIL VARLIK ALIMLARININ HIZINI DÜŞÜRMEYE BAŞLAMAK İÇİN UYGUN OLABİLİR"
"Benim görüşüm, enflasyon için önemli ölçüde ilerleme testinin karşılandığı yönünde. Ayrıca maksimum istihdama yönelik açık bir ilerleme kaydedildi. FOMC'nin temmuz ayındaki son toplantısında, çoğu katılımcının düşündüğü gibi ekonomi beklendiği gibi gelişirse, bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabilir."
"VARLIK ALIMLARININ AZALTILMASI FAİZ ARTIRIMININ SİNYALİ OLMAYACAK"
Fed Başkanı Powell, "Varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızı, faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Powell, maksimum istihdama ulaşmak için kat edilmesi gereken çok yolun olduğunu ve sürdürülebilir bir temelde yüzde 2 enflasyona ulaşıp ulaşılmayacağını zamanın göstereceğini sözlerine ekledi.
Sabah.com.tr'den Ekonomist Mete Dirice Powell'ın verdiği mesajların piyasalara yansımasını değerlendirirken, gelecek dönemin para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar: