Sahile göçtük

Giriş Tarihi: 4.9.2021

Salgın kısıtlamaları ve evden çalışma modeli, vatandaşları sahillerde yaşamaya yöneltti. İstanbul’dan dışarıya göç hareketi % 24 arttı. Ankara’daki artış ise % 87’yi buldu. İzmir’e göç, geçen döneme göre % 148 yükseldi