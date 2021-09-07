Avrupa’nın lokomotifi Türkiye ‘FAZLA’ dönemine hazırlanıyor: Ekonomi 2022 yılında parlayacak

İHRACAT YÖNLÜ BÜYÜME STRATEJİSİ MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeli ile değişim süreci" sözüyle başlattığı bu modelde Türkiye, hem büyüme rakamlarıyla hem de ihracat verisiyle dünyan pozitif ayrışma gösterdi.

Ayrıca hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla o dönemde özellikle sanayiciyi, ihracatçıyı küresel rekabette avantajlı hale getirecek adımlar atarak, uyguladığı politikalarla sanayicinin ucuz ve uzun vadeli finansman desteği sağladı.