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Giriş Tarihi: 9.9.2021 10:28 Son Güncelleme: 9.9.2021 10:53

Son dakika: Bakan Yanık müjdeyi verdi! “170 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz”

İHA
Son dakika: Bakan Yanık müjdeyi verdi! “170 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz”

Son dakika açıklamasında bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) eylül ayı ödemelerinin başladığını belirtti.

Çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, her bir çocuk için ortalama bin 259 lira destek verildiğini kaydetti.

Bakan Yanık, SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını, 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını bildirdi.

Bakan Yanık, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunuyoruz. SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. Eylül ayı için 170 milyon TL SED ödemesi yapacağız."

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Son dakika: Bakan Yanık müjdeyi verdi! “170 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz”
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