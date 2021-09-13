Thodex soruşturmasında son dakika: Sınırlarını aştı!

30 MİLYONA EL KONDU

Buradan hareketle yola çıkan savcılık, şüphelilerin Binance'deki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Bunun için de yurtdışı borsası ile yazışmalar yaptı. Faruk Fatih Özer'in firari, ağabeyi Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında adli kontrol bulunan 27 şüphelinin olduğu dosyada Thodex şirketinin ve tüm şüphelilerin parasına da el konuldu. Para miktarı ise dudak uçuklatan cinsten. Tam 30 milyon 100 bin 78 lira.

