HAVELSAN’ın TEKNOFEST sürprizi: İnsansız ordu





DÖRT AR-GE MERKEZİ BULUNUYOR



HAVELSAN'ın üçü Ankara'da, biri İstanbul'da olmak üzere dört Ar-Ge Merkezi bulunduğuna dikkat çeken Nacar, bu merkezlerde yüksek nitelikli ve yenilikçi projelerin yürütüldüğünü ifade etti.



Nacar, "2020 yılında ciromuzun yüzde 7'sini öz kaynaklı Ar-Ge harcamalarına ayırdık. 2020 yılı sonu itibarıyla Ar-Ge Merkezlerimizde 3'ü dış kaynaklarca belli oranlarda desteklenen toplam 14 öz kaynaklı Ar-Ge projesi yürütüldü. Otonom teknolojilerde yetenek kazanmak amacıyla başlatılan 'Sürü Robotik Uçan Sistemler', 'Robotik ve Otonom Kara Sistemleri' ve 'Autodrive' Ar-Ge projeleri geleceğin teknolojilerinden olan bir alana daha HAVELSAN'ın girmesi açısından büyük önem arz ediyor ve bu alanlarda Ar-Ge çalışmalarımız aralıksız sürüyor.