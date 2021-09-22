Fiyatlar neden arttı, nasıl düşer? ’Burada büyük bir oyun var!’

(TZOB İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir)

"İBB SÜTÜ ÇATALCA'DAN ALACAĞIM DİYE SÖZ VERDİ, RANDEVU TALEBİMİZE BİLE KARŞILIK VERMİYORLAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin köylüye destek vermeyi vaat ettiğini ancak şu ana kadar sözünde durmadığını ifade eden Demir şöyle konuştu:

İBB, önceden çiftçiye balya, biçerdöver gibi ekipman ve malzeme desteği verirdi. Bundan 1 milyon çiftçi faydalanırdık. Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal bu destekleri hep sürdürdüler. Topbaş ve Uysal döneminde toplantılar yapardık, durumu değerlendirirdik.

Şimdi bırakın desteği, randevu alamıyoruz. Hatta randevu talebimize bile karşılık vermiyorlar.

Bize bir biçerdöver, balya ya da ekipman desteği şu an verilmiyor. Önceden biz bunları hibe olarak alırdık.

Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde 'Sütü Çatalca'dan alacağız' diye söz verdi. Bunu ben uydurmuyorum, kayıtları, görüntüleri de var. Vallahi hepsi numara...