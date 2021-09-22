Fiyatlar neden arttı, nasıl düşer? ’Burada büyük bir oyun var!’

Marketlerdeki sebze, meyve, süt ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyatlara karşı hükümet harekete geçti. Fiyat denetimleri 81 ilde başlarken, hal yasasının da kısa sürede hayate geçeceği bildirildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir, fiyatların bir grup tarafından yükseltildiğini vurguladı, "Burada büyük bir oyun var" dedi. Demir, marketlerin ürünleri doğrudan köylüden aldığını, bunun engellenmesi gerektiğini belirtti, "Hal yasasının acil gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.
"BURADA BÜYÜK BİR OYUN VAR"
Çiftçinin büyük bir özveri ile üretime devam ettiğini, zarar etmek pahasına birçok ürüne zam yapmadığını belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir fahiş fiyatların nedenini şu sözlerle açıkladı:
Çok büyük bir oyun var. Burada mevcut paydaşlar bu işi kendi isteklerine göre dizayn ediyorlar. Bu grup fiyatları istediği gibi yönlendiriyor. Elbette belli oranda girdi masrafları arttı. Mazot, gübre gibi bazı maliyetlerde artışlar yaşandı. Bunu kabul ediyoruz. Ancak biz üreticiler zam yapmadık. Hala marul tarlada 1 TL altında, markette 6 lira. Bize yansıyan hiçbir kazanç yok. İşte burada bir oyun var.
"DİKKAT EDERSENİZ BAZI MARKETLERİN FİYATLARI ARASINDA HİÇ FARK YOK"
Demir, marketlerdeki fiyatlandırmada çok önemli bir ayrıntıya değindi. Demir, "Dikkat ederseniz belli marketlerin fiyatları aynı. Ürünlerin satış fiyatları arasında hiç fark yok. Fiyatlarını birbirleri ile paralel ilerletiyorlar. Birinde 9.95 olan ürün diğerinde de 9.90 veya aynı." dedi.
"ALLAH AŞKINA 3.5 TL'YE VERDİĞİMİZ SÜT NASIL 10.5 LİRA OLUYOR?"
Demir, fahiş şekilde artan süt fiyatlarına ayrı bir parantez açtı. Demir, süt üretiminin aralıksız sürdüğünü, 21 milyon ton süt üretildiğini, köylünün elinden geleni yaptığını ifade etti. Demir, "Fabrika bizden sütü 3.5 TL'ye alıyor. Peki aynı süt marketlerde ne kadar, 9.5 TL ya da 10.5 TL. Allah aşkına nasıl oluyor da 3.5 TL'ye verdiğimiz süt markette 10.5 TL oluyor? Bize gelen para artmadı, sattığımız para da artmadı. O zaman bu artış nasıl oluyor?" diye konuştu.
(TZOB İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir)
"İBB SÜTÜ ÇATALCA'DAN ALACAĞIM DİYE SÖZ VERDİ, RANDEVU TALEBİMİZE BİLE KARŞILIK VERMİYORLAR"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin köylüye destek vermeyi vaat ettiğini ancak şu ana kadar sözünde durmadığını ifade eden Demir şöyle konuştu:
İBB, önceden çiftçiye balya, biçerdöver gibi ekipman ve malzeme desteği verirdi. Bundan 1 milyon çiftçi faydalanırdık. Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal bu destekleri hep sürdürdüler. Topbaş ve Uysal döneminde toplantılar yapardık, durumu değerlendirirdik.
Şimdi bırakın desteği, randevu alamıyoruz. Hatta randevu talebimize bile karşılık vermiyorlar.
Bize bir biçerdöver, balya ya da ekipman desteği şu an verilmiyor. Önceden biz bunları hibe olarak alırdık.
Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde 'Sütü Çatalca'dan alacağız' diye söz verdi. Bunu ben uydurmuyorum, kayıtları, görüntüleri de var. Vallahi hepsi numara...
ÇARE ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE DOĞRUDAN ULAŞMAK
Demir, fahiş fiyatlarla mücadele etmenin çaresini ise şöyle anlattı:
Üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşmak gerekiyor. Eğer ürünler üreticiden, tüketiciye doğrudan ulaşmaz ise bu durum bizi daha da zora sokacak.
"ZİNCİR MARKETLER KÖYLÜYÜ MAHKUM EDİYOR"
Zincir marketlerin ürünlerini doğrudan köylüden aldığını, hatta sezonu gelmemiş ürünleri bile önceden satın aldığını ifade eden Demir, "Önceden malı halden alıyorlardı. Şimdi doğrudan köylüden alıyorlar. Köylünün borcu oluyor, oğlu, kızı evlenecek oluyor, dar zamanı oluyor, bunlar köylüyü mal satmaya mahkum ediyorlar. Zincir marketlerin ürünleri halden alması lazım. Buna fırsat verilmemesi gerekiyor. Çünkü bunlar köylüye yaptıklarını sistemi tamamen ele geçirdikten sonra hükümete ve Bakanlığa da yapacaklar." dedi.
"HAL YASASI ACİL GELMELİ"
Zincir marketlerin oyununun bozulması için düzenlemenin şart olduğuna vurgu yapan Demir, "Hal yasası acil gelmeli." diye konuştu.
"TANZİM SATIŞ YERLERİNİN SAYISINI ARTIRMALIYIZ"
Demir, fahiş fiyatlarla mücadele etmek için, milli tarımın hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti, "Dürüstler, idareciler, bu oyunu bozmak için daha çok mücadele etmeliyiz. Biz onlardan daha çok mücadele etmezsek, onlar bu oyunu artık belli noktada oturtturdular, başarılı olurlar. Engellemek için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Tanzim satış yerleri çok önemli. Bunların sayısını artırmamız gerekiyor. Vicdanı olan bir grup ile anlaşılabilir. Bunlar malı köylüden alıp doğrudan tüketiciye ucuz şekilde ulaştırabilir." dedi.