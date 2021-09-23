SON DAKİKA | Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı

Geçen hafta açıklanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ardından gençlerin gözü hem kamu ve hem de özel sektörde iş fırsatlarına çevrildi. Ekonominin üç yıllık yol haritasında yılda 1 milyon 70 istihdam sözü verilirken, bu yılın sonuna kadar kamuda 100 bin kişi işe yerleşmiş olacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve e-Devlet ile entegre çalışan Kariyer Kapısı Platformu ile kamuda işe alımlar Mayıs ayı itibarıyla tek kapıdan yapılmaya başlandı. Kamu kurumları personel alımını artık Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştiriyor.

Türkiye İş Kurumu da kamuda işçi alımlarıyla birlikte özel sektörün taleplerini karşılıyor. Kurum internet sitesi üzerinden yeni ilanları duyurmaya devam ediyor. Daimi işçi kadrosuna yerleşenler KPSS, EKPSS puanı ile başka ilana başvuramıyor. Kamu, özel sektör iş ilanları en yoğun araştırılan konuların başında gelirken bu konuda merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle: