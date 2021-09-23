SABAH çalışma hayatındaki son dakika haberleri, merak edilenlerin cevapları ve düzenlemelerle ilgili en doğru bilgileri paylaşmaya devam ediyor... Emeklilikte yüksek maaş alabilmenin formülleri var. Yaş, prim şartı değişmiyor ama maaş arttırılabilir. Ek iş için prim ödenirse matrah artar. Yüksek aylık için en uygun ayı belirleyebilirsiniz. Ücretlerin tavan tutardan yatırılması yüksek maaş için önemli... İşte detaylar

İş hayatından haberler: Çalışırken emekli maaşınızı artırmak mümkün. Milyonlarca çalışanın hayali iyi bir maaşla emekli olup keyifli bir ömür sürmektir. Yaşı bekleyen, primi yettiği halde işe gitmeye devam edenler emeklilik maaşlarını yükseltmek istiyor. Emeklilik aylığı hesabı memur, işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor. Emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı yüksek oluyor. Prim gün sayısının fazla olması, uzun yıllar çalışıyor olmak yüksek emekli maaşı için yeterli değil. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol var. Birincisi yüksek prim yatırmak. Kazancın bordroda eksiksiz gösterilmesi önem taşırken, asgari ücretin 7.5 katına kadar kazançlar için prim yatırılabiliyor. İşte merak edilenler...



