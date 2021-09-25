'Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak' sorusu Türkiye'de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'te yer alan yerli otomobil TOGG standında flaş açıklamalarda bulundu.
"KİMSE BAKAN'A BAKMIYOR ARABAYA BAKIYOR"
Bakan Varank, "Ben alanda geziyorum, Türkiye'nin otomobiline olan ilgi benden daha fazla. Kimse Bakan'a bakmıyor ama arabaya bakıyor. İnşallah orada da süreçler planladığımız şekilde devam edecek. Biz Türkiye'nin otomobili projesiyle dünyada değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabını vermiş oluyoruz" diye konuştu.
"OTONOM ÖZELLİKLERİ VAR VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÜZDE 100 BİZE AİT"
Varank, "Otomotiv endüstrisindeki değişimi biz daha erken görerek doğuştan elektrikli, otonom özellikleri olan ve fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olan, bu sayede de çok farklı teknolojileri çok kolay bir şekilde entegre edebildiğimiz bir projeyi başlatmıştık. O projede planlandığı şekilde gidiyor. Bundan memnunuz" dedi.
Elektrikli yerli otomobil üreticisi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından tasarlanan ve ilk kez TEKNOFEST' te kamuoyu ile buluşan aracın üretimine ilişkin süreçlerin planladığı şekilde devam ettiğini belirten Varank, bu proje ile dünyada değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevap verdiğini söyledi.
TOGG' u milli bir proje olarak gördüklerini ve bunu siyasal bir tartışmaya dönüşmesini istemediklerini kaydeden Varank "Türkiye yılda 2 milyon otomobil ürüten bir ülke. Bu sene Türkiye'de 750 bin araç satılması öngörülüyor. 2 milyon araç üreten bir Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalaması lazım. Bunu nasıl yapacak? Türkiye'nin otomobili ile yapacak. Biz geleceğin teknolojilerini bu otomobil projesi ile şu anda tasarlıyoruz, üretiyoruz, tedarikçilerimiz geleceğin otomobiline yönelik üretim yapma kabiliyetini kazanıyor" diye konuştu.
YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Araçların, 2022 yılının sonunda seri üretim bandından indirdiğinde tüm Türkiye'nin gurur duyacağını kaydeden Varank fiyatı konusunda ise "Aracın fiyatı şu andan belli değil. Şunun sözünü veriyor arkadaşlar. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak "dedi.
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"BAZI FARKLILIKLAR OLABİLİR AMA BU TASARIMIN NİTELİĞİNİ DEĞİŞTİRECEK BOYUTTA DEĞİL"
TOGG Coe'su Gürcan Karakaş, "Artık geleceğin dünyasında batarya teknolojilerine, güç elektroniğine sahip olmayan şirketler teknolojiye sahip olamıyorlar. O nedenle söz verdiğimiz noktadayız, planladığımız noktadayız. TOGG TV'den 24 saat izleyebileceğiniz şekilde tesisimizin adım adım her gün tamamlandığını görüyorsunuz. Biz planlar doğrultusunda 2022'nin sonunda seri üretime hazır olacak şekilde hazırlıklarımızı çalışmalarımızı yapıyoruz. Büyük bir heyecan. Öbür taraftan sorumluluğun farkındayız ama bu heyecan ve enerji bize gece-gündüz, hafta sonları uykusuz da olsa müthiş bir enerji veriyor. Bizim ilk aracımız C segmenti bir SUV, ufak tefek regülasyonlarla bazı farklılıklar olabilir ama bu tasarımın niteliğini değiştirecek boyutta değişiklikler değil" dedi.
"BİZ O BATARYA, HÜCRE KRİZİNE TAKILMAYACAĞIZ"
Karakaş, otomotiv sektöründeki çip ve batarya sorununa dikkat çekerek, "Çip krizi var doğru ve çip krizinin sebeplerini de biliyoruz, aşağı yukarı 1 sene daha süreceğini düşünüyoruz. Uzadı, daha erken çözülür denmişti ve bizim planlarımız doğrultusunda şu anda yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz. İkincisi; çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak, batarya krizi. Hücre yok. Tüm dünyada herkes elektrikli araçlara dönüşürken, daha fazla elektrikli araç üretmek için koştururken, dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 yılı sonlarına kadar tamamıyla şu an rezerve edilmiş vaziyette. Batarya teknolojisine sahip olmayan şirketler, batarya hücresinin teknolojisine sahip olmayan şirketler o teknolojiye sahip değiller. Biz başından itibaren bu işi planlayarak, çözeceğimiz için biz o biz o batarya hücre krizine takılmayacağız" şeklinde konuştu.
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