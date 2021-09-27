Peşin, birinci taksit ödemelerinin 1 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu borçları için ilk taksit ödemesi de en geç 30 Kasım'a kadar yapılacak. Yapılandırma ile vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumlarına olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkânı sağlanıyor. İhtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.