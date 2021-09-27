İstanbul’da 15 bin konut müjdesi! 60 ay sıfır faiz imkanı





KÜÇÜKÇEKMECE: Küçükçekmece'de 4. etabı satışa sunulacak Bizim Mahalle projesi, her yaş grubunun faydalanabileceği sosyal ve kültürel imkânların bir arada olduğu bir mahalle hayatı sunuyor. Toplamda 500 adet konutun yer aldığı Bizim Mahalle'nin 4. etabı her yaşama hitap eden farklı daire tiplerini içerisinde barındırıyor.





KAYABAŞI: Kayabaşı bölgesinde de 600 konutun geliştirilmesi planlanıyor. Bu bölge millet bahçesi, millet kıraathanesi, 5 bin kişilik camisi, ilkokulu ve lise gibi donatıları ile Başakşehir için önemli bir çekim noktası durumunda.