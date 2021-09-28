Marketlerin bir oyunu daha ortaya çıktı! Bu nasıl indirim?

ALIŞ FİYATI HALDEN YÜKSEK!

Dolaştığımız marketlerde ilk dikkat çeken ürünler soğan, domates ve patates oldu. Bazı marketler, maliyetinin 3.50 TL olduğunu iddia ettiği soğanı, 2.45 TL'den satışa sunuyor. Bu ürünün İstanbul Hal fiyatı ise 1.20 ila 2.00 TL arasında değişiyor. Bir diğer indirimli ürün olan patatesin markette satış fiyatı 2.75 TL olarak görülüyor. Ancak alış fiyatı 3 TL! Patatesin İstanbul Hal fiyatı ise 1 ila 2.5 TL arasında...