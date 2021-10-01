Yılda 21 bin 600 liralık ödeme imkanı! İşte şartlar

Devlet, hastası olana, yaşlı bakımı üstlenene, engelli çocuğuna bakana evde bakım desteği sağlıyor. Yaklaşık 600 bin kişi, aylık 1.800 TL olmak üzere yılda 21 bin 600 lira evde bakım parasından yararlanıyor. Kim, nasıl, hangi şartta destek alabilir?

Son dakika haberleri... Devlet ekonomik ve sağlık açısından durumu iyi olmayan vatandaşlara evde bakım destekleriyle kol kanat geriyor. Hasta, yaşlı bakımını üstlenenlere, raporla engelli olduğu tespit edilen, sosyal güvencesi olmayanlara destek ödemeleri yapılıyor. Bu kapsamdaki vatandaşlara aylık yaklaşık 1.800 lira olmak üzere yılda 21 bin 600 lira evde bakım parası veriliyor. Gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Evde bakım parası alanların sayısı 600 bine ulaşmış durumda. Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Eve giren gelir tutarı hesaplanırken bayram ikramiyeleri kapsama alınmıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları ve son dakika detayları:





