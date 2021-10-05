Garson krizi büyüyor





Çünkü okulların teoriği ile iş hayatının pratiği örtüşmüyor. Bize üniversitelerin de turizm liselerinin de faydası yok. Oradaki çocuklara birinci sınıftan itibaren haftanın üç günü restoran-kafede çalışma zorunluluğu olmalı. Biz maaş da veririz. İşi işte öğrenmeliler. Yoksa bu kriz önümüzdeki yıl, turizmin canlanmasıyla içinden çıkılmaz bir hâl alacak. Acil önlem şart."