FİYAT OLARAK YÜZDE 5 HEP DAHA UCUZUZ

Geçen sene çiftçiden yeterince ürün aldıkları için bu yıl fiyatları belli bir seviyede tutmayı başardıklarını anlatan Yıldırım, "Mesela biz yağ fiyatlarını artırmadık. Çünkü bizim 30 bin ton ayçiçek yağımız vardı. Pirince, fasulyeye, salçaya zam yapmadık. Çünkü geçen sene çiftçiden alarak yeterince işlediğimiz domates salçası veya diğer ürünler vardı. Biz fiyat olarak aşağıda kaldığımız için hiçbir zincir markette bizdeki ürün fiyatlarının çok üzerine çıkamıyor. Fiyatların yükselmesinin önüne geçiyoruz. En temel ürünlerde biz fiyatı aşağı doğru çekince rakiplerimizde aşağı doğru çekti. Aramızda en az yüzde 5 fiyat avantajı yani ucuzluğu olana kadar biz fiyatları aşağı çekiyoruz. Burada karlılık filan gözetmiyoruz