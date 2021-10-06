BİZ DE DENETİMLERE BAŞLADIK

Piyasadaki fahiş fiyat denetimlerinin yerinde olduğunu düşündüğünü aktaran Çevikoğlu, "Biz de satıcılarımızın belirlediği ürünlerde yoğun bir denetim gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadık ama problem tespit edersek gerekli adımları atacağız" diye konuştu. Kamu iştirak şirketi olarak sorumluluklarının farkında olduklarını da sözlerine ekleyen Çevikoğlu, "Sadece afet dönemlerinde değil koronavirüs sürecinde de bunlar ortaya çıktı. Tanesi 50 kuruş olmayan maskeler 10 TL'den satıldı. Biz vatandaşımız zorluk çekerken o ortamdan nemalanmak isteyenlere kapı olmayacağız" dedi.