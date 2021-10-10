Bakan Koca açıkladı: Sağlıkçılara ek ödeme müjdesi!

"ZOR GÜNLER GERİDE KALACAK"

Sağlık çalışanlarını bir bütün olarak gördüklerini ve aşılamada öncelik verdiklerini anımsatan Koca, bu emek ve başarının paydaşı olan çalışanları bir kez daha kutlayarak teşekkürlerini iletti. Bu zor günlerin en kısa sürede geride kalacağını dile getiren Koca, şunları kaydetti: