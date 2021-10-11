Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Bu ücretleri öderken dikkat!

"VALE BURASI BİZİM BÖLGEMİZ DİYORSA SUÇ İŞLİYOR"

Bazı işletmeler ve valelerin, sokaklar ile meydanları kendi mülkleri gibi kullanmaya çalıştığını belirten Pehlivanoğlu "Bir vatandaş sokakta, yolda ya da bir meydanda aracını park ettiğinde, vale 'Bu bölge bize ait, buraya park edemezsin' diyor. Bir yol veya meydan halkın kullanımına ücretsiz olarak açıksa bu şekilde davranılamaz. Eğer işletme, bu alanı kullanmak istiyorsa belediyeye işgal bedeli ödemek zorundadır. Vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda valelere arabalarının anahtarını vermek ya da ücret ödemek gibi bir zorunluluğu yok. Bu durumla karşılaşan vatandaşlar şikayetçi olabileceği gibi suç duyurusunda da bulunabilirler. Çünkü bu suçtur ve bu tutumu sergileyenlerin hapis ve idari para cezası alması mümkündür" diye konuştu.