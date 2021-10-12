Ev sahipleri kiracılardan bakın ne talep etti! Şimdi de bankacılığa soyundular

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan ise son dönemde emlak fiyatlarında yaşanan artış sebebiyle, ev sahiplerinin elinin güçlendiğini söyledi. Akdoğan, "Eskiden ev sahipleri kendilerini güvence altına almak için kiracıdan kefil isterdi. Bu kefil olayı tekrar gündeme geldi. Bir de bankalardan kredi notu istiyorlar, hatta bazı ev sahipleri kredi kartında herhangi bir gecikme var mı diye görmek istiyor. Eskiden bunlara ulaşmak zor olduğu için sadece kefil yetiyordu" dedi. Ev sahiplerinin kiralarını garantiye almaya çalıştıklarını belirten Akdoğan, şunları kaydetti: "Açık artırma yöntemi de şu sıralar gündemde. Vatandaş ev bulamıyor diye bu tarz yollara başvurursa ev sahibi, kiracı o evi tutmak uğruna yüksek teklif verebilir. Ancak eve iyi bakar mı, aidatını geciktirmeden öder mi, evi kullanım amacının dışında kullanır mı gibi soruların cevaplarını da unutmamak gerekiyor."