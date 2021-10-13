Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Emekli maaşlarını yükseltiyor

Bir garsonun ücretinin bahşişten karşılanması durumunda işverenin bir sorumluluğu var mı?

Müşteriler ödemesini bahşiş olarak yaptığı gibi adisyonlara yansıtılan yüzde şeklinde de yapabiliyor. Çalışana gelen bahşiş kendisine veriliyor. Hesapta yüzde olarak alınan bahşiş ise temel ücret olarak belirleniyor. Bu tutarın da asgari ücretin altında olmaması, eksik olması durumunda da tamamlanması gerekiyor.