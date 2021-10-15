Yabancı basın neden Türkiye’yi hedef aldı? Dilek Güngör tek tek anlattı

Türkiye ekonomi açıklanan ve beklenen makro ekonomik verileriyle Covid-19 sürecinde büyük darboğazlar yaşayan birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinden pozitif ayrıştı. Bunula beraber son dönemde yabancı basının Türkiye'yi hedef alan asılsız manipülatif haberleri piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.
TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME RAKAMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Covid-19 sürecinin ekonomiler üzerindeki etkilerinin en yoğun yaşandığı 2020 yılında Türkiye ekonomisi yakaladığı yüzde 1.8 büyüme oranıyla, Çin ile beraber 'Covid-19 kaynaklı kriz yılı'nı pozitif kapatan iki ülkeden biri oldu.
TÜRKİYE 2021 YILINA DA HIZLI GİRDİ: OECD'YE DAMGA VURDU
2020 yılını pozitif büyümeyle kapatan Türkiye 2021 yılına da hızlı girdi. 2021 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 7'lik büyüme oranıyla Türkiye ekonomisi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu.
YILIN 2. ÇEYREĞİNDE TÜRKİYE GAZA BASTI
Yılın ikinci çeyreğinde ise Türkiye ekonomisi gaza bastı. Bu kez yüzde 21,7 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, OECD ülkeleri arasında Birleşik Krallık'ın ardından ikinci sırada yer alarak göz kamaştırdı.
DEV KURULUŞLAR BİR BİR REVİZEYE GİTTİ
Türkiye'nin, aşılamadaki ilerlemenin yanı sıra ekonomisindeki hızlı toparlanma ve sanayi üretiminde güçlü bir seyir izlemesi büyümesini olumlu etkilerken, uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyonları beraberinde getirdi.
OLUMLU RAPORLARDAN RAHATSIZ OLDULAR: MANİPÜLASYONA BAŞLADILAR
Türkiye ekonomisinde yakalanan bu ivmeden ve olumlu raporlardan rahatsız olan lobi, yalan haberleriyle Türkiye'de piyasayı manipüle edici adımlar attı.
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Reuters ve Financial Times'tan algı operasyonu!
A Haber'de yayına bağlanan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, "Yabancı basın neden Türkiye'yi hedef alıyor' sorusunu yanıtlayarak yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi:
"KAVCIOĞLU'NUN GÖREVDEN ALINACAĞINA DAİR YALAN HABER YAPTILAR"
Geçtiğimiz hafta İngiliz haber ajansı Reuters'da bir haber yayımlandı. Bu haberde Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'nun arasındaki iletişimin koptuğunu ve dolayısıyla başkanın görevden alınacağına dair isimsiz kaynakla bir haber piyasaya sürüldü.
"MANİPÜLASYON FAİZ İNDİRİMİNİN ARDINDAN GELDİ"
Bu manipülatif haber 100 baz puanlık faiz indirimden hemen sonra gerçekleşti. Sonra piyasalarda 'Merkez Bankası'nda neler oluyor' soruları geldi. Ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası 9 lira aşamayan dolar bu manipülasyon sonrası 9 lirayı aştı.
"REUTERS'IN ARDINDAN FINANCIAL TIMES HAREKETE GEÇTİ"
Reuters'tan sonra Financial Times'ta da bir haber yapılarak Merkez Bankası'nın itibarı hedef alındı. Daha sonra Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Ardından Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi ve 2 Başkan Yardımcısı görevden alındı. Bunlardan sonra bu haberler devam etti.
Hatta görevden alınan PPK üyesi ile ilgili daha önce 'ABD'de yaşıyor neden hala görevde' diyenler 'Neden görevden alındı faiz indirimlerine karşıydı' diyerek akla ziyan yorumlar yaptı.
"TÜRKİYE'DE KURUMLARIN İTİBARINI HEDEF ALIYORLAR"
Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de genelde yaptıkları şu: TÜİK'te de aynısı yapıldı. Önce kurumların itibarını bozucu haberler yapılıyor. Sonra herkes bu algıya inanıyor. Söylentiler üzerinden piyasaları bozucu etkiler ortaya çıkıyor.