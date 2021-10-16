Milli hamleler meyvelerini veriyor: Enerjide merkez ülke Türkiye

Bu iki projeden bugüne kadar Türkiye'ye yaklaşık 28.40 milyar metreküp doğalgaz akarken, Avrupa'ya akan gaz da 18.6 milyar metreküpe ulaştı. Aralıksız olarak sağlanan gaz akışı ile bu iki projeden Türkiye'ye bu yıl akan gaz ise 12.5 milyar metreküpü aştı. Azeri gazını taşıyan TANAP ve Rus gazını taşıyan TürkAkım'dan Avrupa'ya 2021'de akan gaz ise 12.5 milyar metreküpün üzerinde gerçekleşti.