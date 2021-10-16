Yabancı basın neden Türkiye’yi hedef aldı? Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör tek tek anlattı

"REUTERS'IN ARDINDAN FINANCIAL TIMES HAREKETE GEÇTİ"

Reuters'tan sonra Financial Times'ta da bir haber yapılarak Merkez Bankası'nın itibarı hedef alındı. Daha sonra Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Ardından Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi ve 2 Başkan Yardımcısı görevden alındı. Bunlardan sonra bu haberler devam etti.

Hatta görevden alınan PPK üyesi ile ilgili daha önce 'ABD'de yaşıyor neden hala görevde' diyenler 'Neden görevden alındı faiz indirimlerine karşıydı' diyerek akla ziyan yorumlar yaptı.