2.4 MİLYARLIK ELEKTRİK FATURASINI DEVLETÖDEYECEK: Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 2.4 milyar lira aktarılacak. Engelli eğitim taşıma giderleri için de ailelere 1.3 milyar lira ödeme yapılacak. AİLE YANINDA EĞİTİME 2.5 MİLYAR LİRA: Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerimizin aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2.5 milyar lira kaynak ayrıldı. Yine koruyucu aile modeli için de 295 milyon lira ödenecek.