Fikirtepe’de dev dönüşüm harekatı





'EV DE BULUYORUZ'

5 ay önce riskli evlere tahliye tebligat gönderdiklerini ve 1 Ekim itibarıyla sürenin dolduğunu belirten Vedad Gürgen, şunları anlattı: "Vatandaşlarımızın yüzde 95'i tahliye oldu. Kalan kısım için ekiplerimiz kapı kapı dolaşıyor. Bakanlıkça verilen kira ve taşınma yardımı dışında ev bulma, eşyalarını depolama ya da geçici konaklama desteği de sağlıyoruz."