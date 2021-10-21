Çiftçiye öğrenciye destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, küresel enerji piyasalarındaki anormal artışlarının vatandaşa yansıtılmadığını belirterek, "Doğalgazı alım maliyetimizin yaklaşık yüzde 43'ü, elektriği ise üretim maliyetimizin yaklaşık yüzde 50'si daha düşük fiyata sunuyoruz" dedi. 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla başladı. Bütçede ön plana çıkan başlıklar şöyle:
BES'E KATKI 7.2 MİLYAR: Bireysel Emeklilik Sistemi
'nde doğrudan devlet katkısı 7.2 milyar liraya çıkarılıyor. Sisteme giren 18 yaş altı kişi sayısı 75 bine ulaştı.
REEL SEKTÖRE KAYNAK
: Reel kesim
destekleri 68.9 milyar lira kaynak ayrıldı. İşveren
prim ödemeleri için 35.2 milyar, Hazine
destekli kefaletle sağlanan krediler için 6.2 milyar, tarımsal işletmeler ve çiftçilerimiz için faiz destek tutarı olarak 9.8 milyar, Halk Bankası
aracılığıyla kullandırılacak esnaf kredileri faiz desteği için 7.2 milyar, ihracat destekleri kapsamında 5.2 milyar lira ayrıldı.
PRİM DEVLETTEN:
Ödeme gücü olmayanların sağlık primi giderlerini karşılamak için 23.4 milyar, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 15.6 milyar, engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 13.2 milyar lira destek sağlanacak.
ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK
ENERJİ girdilerinde ve emtia fiyatlarında dünyada rekor artış olduğunu belirten Oktay, Küresel eğilime rağmen, para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla ve verimlilik artışı kanalıyla destekleyerek, enflasyonu tekrar tek haneye indirmeye kararlıyız" dedi.
ÖĞRENCİLERE 34 MİLYAR LİRA
Öğrencilere 34 milyarlık destek sağlanacak. 1.8 milyon öğrenciye 16.7 milyar TL kredi, burs desteği verilecek. 1 milyon 282 bin öğrenciye taşımalı eğitim, yemek yardımı için 6.3 milyar TL, 423 bin engelli çocuğa 5.5 milyar TL eğitim desteği verilecek.