Türkiye 6 ülkeden biri olacak: Türk mühendisler önemli bir çalışmaya imza attı

Bubik , "Yer altı haritalarını çıkararak özellikle dağıtım şirketleri için hata payını sıfıra indirerek doğru bir coğrafi bilgi sistemine sahip olmalarını sağlayacağız" dedi. Bubik, cihazın tarım sektöründeki kullanım alanıyla ilgili ise, "Tarım sektöründe otomatik dümenleme olarak geçen bir teknoloji var. GPS tabanlı sizin hiçbir etkinizin yani yönlendirmenizin olmadığı bir sistem. Traktörlere bunu takıyoruz ve traktör tamamen kendi kendine tüm tarlayı en verimli şekilde işliyor. Burada yüzde 20 kadar bir verimlilik de sağlanıyor. Ayrıca dronelara bu ürününün takılması ile birlikte dronelerın santimetre hassasiyetinde bir sürü halinde ya da tekil ilaçlama analiz gibi süreçlerinde en doğru veriye ulaşmalarını sağlıyoruz" dedi.