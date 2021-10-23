Milyonlarca işçi, memur ve emekliyi ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında bu detaya dikkat

Bir işyerinde hizmet akdine dayalı olarak SSK'lı çalışanlar için emekli maaşından kesinti yapılmıyor, işyerinden aldıkları ücret üzerinden Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeniyor. Bu primler hizmet birleştirmesinde dikkate alınmıyor. Destek primi emeklilik sonrası kamuda çalışmaya devam eden memurun aylığından kesiliyor. 15 yıl 3600 prim gününü doldurup yaşını bekleyenler kıdem tazminatını talep edebilir. Emeklilikten sonra çalışanların destek primi, azalan emekli aylığına çözüm konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1- Emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edersem gelirim düşer mi?

Emekli olduktan sonra emekli aylığı alarak kendi adına, özel sektör ve kamuda çalışılabilir. Emeklilikle ilgili koşulları yerine getirip aylık bağlananların tekrar hizmet akdine tabi çalışmaları durumundan işverenden, kamuda çalışmaya devam halinde doğrudan aylığından kesilen prime SGDP deniyor.