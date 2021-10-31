KDK’den ücretli poşet kararı! Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

"UYGULAMADA YASAL MEVZUATA UYMAYAN SATIŞ NOKTALARI BULUNMAKTA"

Bunun üzerine KDK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bilgisine başvurdu. Bakanlık tarafından gönderilen cevap yazısında bu yıl için plastik poşet ücretini ve güncellenen hususları içeren usul ve esasların 22 Aralık 2020'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda uzaktan satışlarda uyulması gereken hususların belirlendiği aktarılan yazıda, "Genel Esaslar başlıklı 5'inci maddenin 6'ncı fıkrasına göre, plastik poşetle gönderimi sağlanan uzaktan satışlarda alternatif taşıma ekipmanı kullanım seçeneği tüketiciye sunulur. Tüketici tarafından plastik poşet seçeneği tercih edilmesi halinde poşetlerin satışı zorunludur." ifadeleri kullanıldı.