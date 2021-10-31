Video Ekonomi KDK'dan ücretli poşetlerle ilgili tavsiye kararı | Video
KDK'dan ücretli poşetlerle ilgili tavsiye kararı | Video

KDK'dan ücretli poşetlerle ilgili tavsiye kararı | Video

31.10.2021 | 11:53

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Kamu Denetçiliği Kurumu, uzaktan satışlarda tüketicilere poşet dışında alternatif taşıma ekipmanı kullanım seçeneği sunulmasının zorunlu hale getirilmesi talebiyle ilgili tavsiye kararı verdi.

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