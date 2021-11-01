E-TİCARET HACMİ 450 MİLYARA ÇIKACAK

SALGINLA birlikte e-ticaret alanında patlama yaşandı. Geçen yıl e-ticaret hacmi yüzde 66 artarak 226.2 milyar lira oldu. Önceki yıl yüzde 9.8 olan e-ticaretin genel ticarete oranı geçen yıl yüzde 15.7'ye yükseldi. Perakende e-ticaretin toplam e-ticaret içindeki payı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Önceki yıl 68 bin 457 olan e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 2020 yılı itibarıyla 256 bin 861'e çıktı. Bu yılın sonunda 100'e ulaşması beklenen güven damgası almış e-ticaret sitesi sayısının gelecek yıl 250'yi bulması hedefleniyor. Bu yıl yüzde 44'lerde olan internet üzerinden alışveriş yapanların oranının gelecek yıl yüzde 51'i aşması öngörülüyor. E-ticaret işlem hacminin de yılsonunda 340 milyar liraya, gelecek yıl 450 milyar liraya çıkması bekleniyor.