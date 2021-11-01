SON DAKİKA: EYT’linin emeklilik hesabı: Örneklere bak hesabını yap!

İKİNCİ ÖRNEK:

Ayşe hanım 20 Mayıs 1997 yılında ilk kez sigortalı oldu ama fazla çalışma imkanı bulamadığından 5000 günü bulunuyor. Ayşe hanım 1975 doğumlu olsun.

Ayşe hanım için emeklilik şartları 20 yıl 53 yaş ve 5900 gün olacaktır.

Buna göre 20 yıl şartı tamamlanmış ancak yaş ve prim şartı tamamlanmamıştır. Ayşe hanım primini tamamlasa bile yaş için 2028 yılını beklemek durumundadır.

Eğer EYT yasası yaş dışındaki şartları tamamlayanlar için emeklilik imkanı getirirse Ayşe hanım yıl şartı dışındaki primini 5900 'e tamamladığında emekli yaşının dolmasını beklemeden emekli olabilecektir. Hatta Ayşe hanım eğer sigortadan sonra çocuk sahibi olmuşsa doğum borçlanması da yaparak kolayca 900 gün satın alabilecektir.