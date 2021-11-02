Son dakika haberi | Kuyumcu dükkanlarında yeni dönem başlıyor: Artık yasaklanıyor!





"KUYUMCULUĞU YOLDAN GEÇEN HERKES YAPABİLİYORDU"



Yetki belgesi istenmesi hakkında önceden bir tüzüğün olmadığını vurgulayan Çavuşculu, "Kuyumculuğu yoldan geçen herkes

yapabiliyordu. Biz bunun üzerine Türkiye'deki diğer oda ve derneklerle toplanıp Ticaret Bakanlığını ziyaret ettik ve kuyumcular adına bir yasa teklif ettik. Cumhurbaşkanımıza da 2017'de kuyumcular olarak bir yasa teklif ettiğimizi ilettik. Kuyum ticareti hakkında bir yönetmelik hazırlandı fakat daha sonra birtakım eksiklikler ile karşılaştık" diye konuştu.