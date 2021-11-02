Son dakika haberleri | Milyonlarca kişi için büyük fırsat: Emeklilik için başlangıç sayılacak

İSTİHDAM TECRÜBESİ KAZANDIRILACAK



Yükseköğretim öğrencilerinin gerçek iş ortamlarında uygulamalı eğitim yapmaları desteklenecek. Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak için spor bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilere nitelikli staj yaptırılacak. Yapılacak bu stajla öncelikli olarak gençlere istihdam tecrübesi kazandırılacak, kariyer planlarını şekillendirmeleri sağlanacak. Mesleki eğitim programları belirlenecek, bu programlarda öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj yapmaları teşvik edilecek.

GENÇLER ASKERDE İŞ SAHİBİ OLACAK



Silah altında olan gençlere meslek sahibi olmaları için çeşitli işkollarında sertifikalı eğitimler verilmesi sağlanacak. En az ortaöğretim mezunu silahaltında olan gençlere, çeşitli işkollarında (bahçıvanlık, kaynakçılık, elektrik, iş makineleri operatörlüğü gibi) beceri kazandırılarak, sertifika ve meslek sahibi olabilmeleri için kurslar düzenlenecek.