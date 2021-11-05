Kira artış oranı Kasım 2021 belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira zammı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? Haberin detayında...
KASIM 2021 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 17,09 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Kasım ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 olarak gerçekleşti.
Ekim ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:
KASIM 2021 KİRA ARTIŞ HESAPLAMA
Örnek Konut Kirası: 1.000 TL
Kira Artış Oranı: %17,09
Kasım Ayı Kira Artış Tutarı: 170,9 TL
Kasım Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.170,9 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Kasım ayında ödeyeceği kira zammı 170,9 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.170,9 TL lira olarak gerçekleşecek.
EKİM AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon oranını (TÜFE) açıkladı. Buna göre enflasyon oranı, aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise 19,89 olarak gerçekleşerek beklentilerin altında geldi. Beklenti aylık bazda enflasyonun yüzde 2,61 yıllık bazda ise 20,18 gerçekleşeceği yönündeydi.Son dakika | TÜİK Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı
SON DAKİKA | Ekim ayı enflasyon oranı beklentilerin altında geldi
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 16,42 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİ
Eylül ayı enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 16,42 olarak gerçekleşmişti.
Ekim ayı kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:
Konut Kirası: 1.000 TL
Kira Artış Oranı: %16,42
Ekim Ayı Kira Zammı Tutarı: 164,2 TL
Ekim Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.164,2 TL