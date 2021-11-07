Son dakika haberi: Kıdem tazminatına devlet güvencesi: 3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?

YOLSUZLUĞA GÖZ YUMMAYIZ

Aktif işgücü programlarıyla iş kabiliyetini artırmayı planladıklarını anlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bazı projelerden de söz ettim, bunları Türkiye çapında uygulayacağız. Ama bunun eğitim boyutu var. Daha önemlisi istihdam üreten bir büyümenin gerçekleşmesi var. Türkiye'nin bu büyümesini sürdürmesi var. Yani bir yıl yüzde 3, bir yıl yüzde 7, bir yıl yüzde 11 büyüyebilirsiniz ama bunu istikrarlı bir şekilde ileriye taşımak lazım. Bunun da hem ulusal hem de uluslararası şartlarla bağlantılı olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Muhalefet milletvekillerinin Sosyal Güvenlik Kurulu'nda yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruları üzerine de Bakan Bilgin, "Herhangi bir yolsuzluğa asla müsaade etmeyiz. Bu konuda sizin duyumunuz varsa bunu da bana iletin. Bu konuda sonuna kadar gideceğiz. Biz kimin yakını olduğuna bakmayız. Bu yolsuzluğu ben ortaya çıkarttım" yanıtını verdi.

MUHALEFETE SARAY YANITI

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Vedat Bilgin, muhalefetin "Saraylardan vazgeçip halka inecek misiniz?" üslubuyla konuşmasını eleştirerek,"Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında, fert başına düşen milli gelirin 60 ila 120 dolar arasında olduğu dönemde bugün Çankaya Köşkü diye bildiğimiz köşk yapılmış, Gazi Paşa o köşkün inşaatını başlatmış. Türkiye'nin yüzyıl sonra yeni bir devlet başkanlığı külliyesi yapmasını bir saray edebiyatı içerisinde anlatmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bunlar kimsenin şahsi malı değildir. Gazi Paşa rahmetli oldu, gitti; saygıyla, minnetle, şükranla anıyoruz bütün yaptıklarını... Bundan sonra gelecek devlet adamlarımız da bu konutları kullanacaktır, bunlar kamunun malıdır. Görmeyen arkadaşlarımız belki hayallerinde böyle bir şey söylüyorlar ama gerçeği bu değil" değerlendirmesinde bulundu.