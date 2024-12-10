2025 asgari ücret ne kadar olacak? Başkan Erdoğan’dan son dakika asgari ücret mesajı...

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI MESAJI:



Hiç şüphesiz aynı dönemde bizim de bazı eksiklerimiz olabiliyor. Ama bunların ortaya çıkan sonuçlarla orantılı olmadığı ortadadır. Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedik ise bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz.