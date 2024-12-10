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Giriş Tarihi: 10.12.2024 15:22 Son Güncelleme: 10.12.2024 15:34

2025 asgari ücret ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret mesajı...

AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücrete ilişkin net mesajlar verdi. Erdoğan; "Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde, sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

2025 asgari ücret ne kadar olacak? Başkan Erdoğan’dan son dakika asgari ücret mesajı...

Son dakika... Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. 2025 asgari ücrete ilişkin açıklamada bulunan Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI MESAJI:

Hiç şüphesiz aynı dönemde bizim de bazı eksiklerimiz olabiliyor. Ama bunların ortaya çıkan sonuçlarla orantılı olmadığı ortadadır. Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedik ise bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE:

Son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş artışlarından sabit gelirlilerdir. Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız. Fahiş fiyat artışlarına karşı daha etkin, daha caydırıcı tedbirler alacağız. Vatandaşımızı, gözünü para hırsı bürümüş muhterislerin insafına terk etmeyeceğiz. Hem yatırımcıları, hem çalışanları kollayacak. Bütün bunlarla birlikte üretimi, istihdamı, dövizi güçlü tutacağız.

Türkiye kendi doğal gazını buldukça, vatandaşımızın ödediği faturalardaki destekleri artırdık. Düşük tarife elektrik tüketiminin 3'te 2'sini biz ödüyoruz. Sosyal yardım ağımız fevkalade yaygın ve güçlüdür. İnsanımızın sıkıntıları azalmaya başladığında bize olan muhabbetinin yeniden güçlendiğine şahit olacağız. Türkiye'yi bugünkü seviyesine nasıl biz getirdiysek mevcut sorunların çözümünü de biz sağlayacağız, ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız.

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2025 asgari ücret ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret mesajı...
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