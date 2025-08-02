2025 ilk yarı % 24 ikinci yarı % 11 zam

600 bin kamu işçisini ilgilendiren ve aylarca süren toplu iş sözleşme müzakerelerinde anlaşma sağlandı. Hükümet ve işçi kanadı kamu toplu iş çerçeve protokolünü imzaladı. Buna göre, 2025 yılı birinci altı ay zammı yüzde 24 olacak. 2025 yılı ikinci altı ayında ise işçilerin brüt çıplak ücretlerine 50 TL / gün yani aylık 1.500 TL seyyanen artış ve ayrıca yüzde 11 oranında zam yapılacak.

Enflasyon oranı yüzde 11'i aşarsa aşan kısım ilave edilecek. 2026 yılı birinci altı ay zammı yüzde 10, ikinci altı ay zammı ise yüzde 6 oranında olacak. Yine enflasyon farkı oluşursa ücrete ilave edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri dün gerçekleştirdikleri toplantıda Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü'nü imzaladı. Çerçeve Protokol, karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsıyor.

ARTIK BU DOSYAYI KAPATTIK

Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, 7 ay boyunca devam eden sürecin anlaşmayla sona erdiğini dile getirerek, "Yaklaşık 600 bin kamu işçimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde sona geldik ve biraz önce protokolleri imzaladık. 7 aylık süre içerisinde sendikalarımıza, müzakerelerimizi başarılı bir yönetmeyi gayret ettik. Ve bunda da sonuca ulaştık" dedi. Işıkhan, görüşmelerin çok uzun bir zamana yayıldığını ifade ederek, "Protokolümüzün başta 600 bin kamu işimiz olmak üzere tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi çalışma hayatımızın dinamiğini göz önüne aldığımızda artık bu dosyayı kapattık. Önümüzde memurlarla yapacağımız toplu sözleşme süreci var. İnşallah ağustos ayı sonunda da onu başarıyla neticelendireceğimize masada neticelendireceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

TABAN ÜCRET 42 BİN TL

Protokole göre, aylık brüt çıplak ücreti 42 bin TL'nin altında olan işçilerin ücretleri 42 bin TL'ye çıkarıldı. (Örnek: 42 bin TL'lik rakam, gündük ücret sisteminde 1.400 TL /gün saatlik ücret sisteminde ise 186.67 TL/Saat olarak yazıldı) Seyyanen zam ise aylık çıplak brüt ücretleri 42 bin TL ve üzerinde olan işçilerin ücretlerine 1.200 TL ay seyyanen zam yapıldı. Taban ücret artışından yararlananlar seyyanen zamdan yararlanamayacak.

İKRAMİYE VE YEMEK YOL ÖDEMELERİ

İşçilere ayrıca 20 güne karşılık gelecek ücret ikramiye olarak ödenecek. Doğum, ölüm, evlenme, giyim yardımı, ek ödeme, yemek yardımı, birleştirilmiş sosyal yardım, hizmet zammı ve yol yardımı ile diğer prim, tazminat gibi ücrete bağlı olmayan ödemeler, sözleşmedeki ücret zamları oranında artırılarak ödenecek.

PRİM DE VERİLDİ

HÜKÜMET ve işçi tarafının yayınlayacağı listede belirlenen kurumlarda çalışan işçilere yüzde 7 oranında, diğer kurumlarda çalışanlara ise yüzde 3 oranında ilave prim verilecek. Bu prim mevcudun üstüne eklenecek.

MARTTA BAŞLAYANLARA AYRICA YÜZDE 3.68

1 Mart 2025 başlangıçlı toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışani şçilere yapılan tüm zam ve artışların üzerine önceki dönem enflasyon farkından kaynakl ıyüzde 3.8 oranında ayrıca zam yapılacak. 1 Şubat, 1 Nisan ve 1 Mayıs 2025 gibi fark lyıürürlük başlangıcı olan toplu iş sözleşmelerinde ise enflasyon farkı oransal olarak hesaplanarak zam yapılacak.

ENFLASYON FARKI ÖDENECEK

İmzalanan Çerçeve Protokole göre, 2026 yılı birinci altı ay zammı yüzde 10 oranında olacak. Enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısım bir sonraki dönem zam oranına ilave edilecek . 2026 yılı ikinci altı ay için ise yüzde 6 oranında zam yapılacak. Yine enflasyon farkı oluşursa ücrete ilave edilecek.