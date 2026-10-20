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Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:53

2027 kurum bütçeleri açıklandı: BTK'ya 70 milyar lira ayrıldı

Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2027 yılı bütçesinden alacağı pay 115 milyar 219 milyon 571 bin lira olarak belirlendi.

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AA
2027 kurum bütçeleri açıklandı: BTK’ya 70 milyar lira ayrıldı
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2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için ayrılan pay belli oldu.

Bu kapsamda, toplam 115 milyar 219 milyon 571 bin liralık ödenekten en yüksek payı 70 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) alacak.

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 14 milyar 615 milyon lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 9 milyar 200 milyon lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 3 milyar 745 milyon 628 bin lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 4 milyar 20 milyon 876 bin lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 4 milyar 266 milyon 150 bin lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 3 milyar lira, Rekabet Kurumuna 2 milyar 785 milyon 417 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (SEDDK) 1 milyar 500 milyon lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) 949 milyon 500 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 1 milyar 137 milyon lira kaynak sağlanacak.

2027 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumlara bütçeden ayrılan paylar şöyle:

KURUMLAR TOPLAM (TL)
RTÜK 4.266.150.000
BTK 70.000.000.000
SPK 9.200.000.000
BDDK 14.615.000.000
EPDK 4.020.876.000
KİK 3.000.000.000
Rekabet Kurumu 2.785.417.000
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 1.137.000.000
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 949.500.000
Nükleer Düzenleme Kurumu 3.745.628.000
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 1.500.000.000
TOPLAM 115.219.571.000

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#REKABET KURUMU #BTK #ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU #SERMAYE PİYASASI KURULU
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2027 kurum bütçeleri açıklandı: BTK'ya 70 milyar lira ayrıldı
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