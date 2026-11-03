2027 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? 4. veri açıklandı! İşte, milyonların beklediği zam hesabı...

2027 Ocak memur maaşı zammı için hesaplamalar, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 29,77'ye yükselirken, aylık enflasyon yüzde 2,58 olarak kaydedildi. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranının belirlenmesinde yılın son iki ayına ait enflasyon rakamları da etkili olacak.

ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

TÜİK'in 3 Kasım 2026 Salı günü açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, milyonlarca emekli ve memurun yeni yılda alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamaları güncelledi.

Ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,58 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre artışı ise yüzde 31,23 oldu.

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.