2027 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? 4. veri açıklandı! İşte, milyonların beklediği zam hesabı...

2027 Ocak memur maaşı zammı için hesaplamalar, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 29,77'ye yükselirken, aylık enflasyon yüzde 2,58 olarak kaydedildi. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranının belirlenmesinde yılın son iki ayına ait enflasyon rakamları da etkili olacak.
TÜİK'in 3 Kasım 2026 Salı günü açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, milyonlarca emekli ve memurun yeni yılda alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamaları güncelledi.
Ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,58 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre artışı ise yüzde 31,23 oldu.
Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.
4 AYLIK MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE 6,27
Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından dört aylık TÜFE artışı yüzde 8,29'a ulaşırken memurlar için enflasyon farkı yüzde 1,20 olarak hesaplandı.
2026-2027 dönemini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında memurlara 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak.
Bu doğrultuda dört aylık gerçekleşmelere göre memur maaş zammı hesabı şöyle oluştu:
4 aylık kümülatif enflasyon: Yüzde 8,29
Memur enflasyon farkı: Yüzde 1,20
Ocak 2027 toplu sözleşme zammı: Yüzde 5
4 aylık verilere göre toplam memur zammı: Yüzde 6,27
Enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışının bileşik olarak hesaplanması sonucunda memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammında dört ay itibarıyla yüzde 6,27'lik artış oluştu.
Memur zammının kesin oranı, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek.
Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zam hesaplamalarında ortaya çıkan tablo şöyle:
|Zam kalemi
|4 aylık gerçekleşmeye göre oran
|Temmuz-ekim kümülatif enflasyon
|%8,29
|SSK emekli zammı
|%8,29
|Bağ-Kur emekli zammı
|%8,29
|Memur enflasyon farkı
|%1,20
|Memur toplu sözleşme zammı
|%5
|Memur ve memur emeklisi toplam zammı
|%6,27
Not: Tablodaki oranlar, Ocak 2027 için dört aylık veriler üzerinden oluşan artışları göstermektedir. Kesin zam oranları, altı aylık enflasyonun tamamlanmasıyla belirlenecek.