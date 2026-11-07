2.2 milyon esnafa 125 milyarlık kredi

Esnaf ve sanatkarlara verilen kredi desteği artıyor. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde AK Partililer'in verdiği önergeyle, 2.2 milyon esnaf ve sanatkara 92 milyar TL olan kredi ödeneğinin 33 milyar TL daha artırılması kararı alındı. Böylece 2027 yılında esnaf ve sanatkarlara uygun koşullarda Hazine sübvansiyonlu kredi desteği 92 milyar TL'den 125 milyar TL'ye çıkarıldı. Kredi desteğinden 2 milyon 200 bin esnaf ve sanatkar yararlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Vatandaşların borçlarının taksitlendirilmesi konusunda talepte bulunulması üzerine Şimşek, şöyle konuştu: "72 aya kadar taksit düzenlemesi yaptık. Tecil faizini de 29'a indirdik. Ama anladığım kadarıyla bu yeterli görülmüyor. Bugüne kadar 210 bin borçlunun yaptığı başvuru sonucunda 52.3 milyar tutarında da taksitlendirme yapılmış" bilgisini verdi. 2027'de emeklilerin alım güçlerinin desteklenmesi amacıyla teknik bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Şimşek, "Çalışma henüz tamamlanmadı" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör